Die Commerzbank hat das Kursziel für Uniper von 23,20 auf 22,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das niedrigere Kursziel resultiere aus geringeren mittelfristigen Gewinnschätzungen, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu deutschen Versorgerwerten. Zudem sei zuletzt der Marktwert des 84-prozentigen Anteils von Uniper an Unipro gesunken./bek/la Datum der Analyse: 20.02.2018

