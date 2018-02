Liebe Leser,

BP kann auch in diesem Jahr hohe Dividenden ausschütten. Die Dividendenrendite liegt bei 6 % oder sogar etwas mehr. Und das seit vielen Jahren. Für Anleger ist das natürlich sehr attraktiv. Nun aber könnten auch Kursgewinne folgen. Denn die Aktie erholt sich derzeit an einem entscheidenden Punkt. Der Aufwärtstrend könnte zumindest aus charttechnischer Sicht wieder aufgenommen werden. Nach kleineren Kursgewinnen am Dienstag liegen die nächsten wichtigen Hürden bei 6 Euro, 6,01 ... (Frank Holbaum)

