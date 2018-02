Von Tom Fairless

FRANKFURT (Dow Jones)--Lettlands Zentralbank wird ihre stellvertretende Gouverneurin zu einer Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch senden, nachdem ihr Gouverneur Ilmars Rimsevics in Korruptionsermittlungen verwickelt wurde.

Zoja Razmusa, die seit 2014 stellvertretende Gouverneurin der Bank von Lettland ist, werde diese Woche an der Sitzung des EZB-Verwaltungsrats in Frankfurt an Stelle von Rimsevics teilnehmen, sagte ein Sprecher der lettischen Zentralbank. Ob Razmusa auch an der nächsten Sitzung der EZB am 8. März teilnehmen werde, sei noch nicht klar.

Rimsevics war am Wochenende von der lettischen Korruptionsbekämpfungsbehörde wegen des Verdachts festgenommen worden, Bestechungsgeld in Höhe von mehr als 100.000 Euro angenommen zu haben. Er wurde Montagabend freigelassen, darf seine vorherigen Aufgaben aber nicht weiter ausüben, nachdem die Behörde ein Strafverfahren gegen ihn angestrengt hat.

Die ausgebildete Wirtschaftswissenschaftlerin Razmusa arbeitet seit 1993 bei der Bank von Lettland. Die 64-Jährige wird eine von nur drei Frauen sein, die an der Sitzung des EZB-Rates teilnehmen werden. Nach den Richtlinien der EZB darf Razmusa erst dann über politische Entscheidungen abstimmen, wenn sie für mehr als einen Monat als Nachfolgerin von Rimsevics benannt wurde. Kurzfristige Vertretungen, etwa in Krankheitsfällen, sind nicht stimmberechtigt.

Die 25 Mitglieder des EZB-Verwaltungsrats nehmen persönlich an den Sitzungen teil, d.h. nur sie können ihren Nachfolger nominieren - nicht ihre Regierungen. Mit dieser Regelung soll die Unabhängigkeit der EZB gewährleistet werden.

