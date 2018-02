Der Energieriese BP hat seinen aktuellen "Energy Outlook" vorgestellt. Die Experten rechnen mit einem weiter steigenden Bedarf an Energie.

Vor fast 50 Jahren hatte der Club of Rome seinen Gruselbuch "Die Grenzen des Wachstums" veröffentlicht, in dem die Expertengruppe warnte, dass die Weltölförderung nicht mehr lange aufrecht erhalten werden könnte und dass die globale Wirtschaft deshalb vor dem Zusammenbruch stehe. Bei BP müssten derartige Prognosen besonders schlecht ankommen - aber in dem schicken Hauptquartier des Energiekonzerns in London ist von Endzeitstimmung nichts zu spüren.

Energie sei "in großer Menge" vorhanden, heißt es in der aktuellen, viel beachteten Analyse des britischen Energiekonzerns, die dessen Chef Bob Dudley an diesem Dienstag vorgestellt hat. Auch Öl werde es ausreichend geben - sogar mehr als bisher.

Eine Einschätzung, die von der Internationalen Energieagentur (IEA) geteilt wird: Auch in Paris sieht man keine Ölknappheit voraus, im Gegenteil. Liegt die IEA mit ihrer Prognose richtig, wird die Welt mit Öl überversorgt. Die IEA erwarten zwar, dass die Ölnachfrage in diesem Jahr um 1,4 Millionen Barrel pro Tag steigt, gleichzeitig werde aber die Produktion aus Nicht-Opec-Ländern, nicht zuletzt den USA, um 1,7 Millionen Barrel steigen.

Auf lange Sicht wird die Welt aber ohnehin immer weniger von dem schwarzen Rohstoff abhängig sein, meinen die BP-Experten, auch wenn der Bedarf an Energie insgesamt wegen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...