FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi hat mit Warnstreiks bei der Deutschen Post gedroht, nachdem die dritte Runde der Tarifverhandlungen am Dienstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen ist. Zu Ort und Zeitpunkt möglicher Warnstreikmaßnahmen äußerte sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Dienstagabend nicht. Die nächste Verhandlungsrunde für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten des Unternehmens finde am 26. und 27. Februar in Bonn statt.

"Die Tarifverträge sind Ende Januar ausgelaufen, wir erwarten jetzt eine deutliche Tariferhöhung", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis laut der Mitteilung. "Die Post will in 2018 bisher noch nicht einmal eine lineare Erhöhung vereinbaren. In der nächsten Verhandlungsrunde muss ein Ergebnis her."

Verdi fordert unter anderem eine lineare Erhöhung der Einkommen und Ausbildungsvergütungen um 6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

February 20, 2018

