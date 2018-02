Liebe Leser,

Evonik konnte in den vergangenen Wochen das einst hohe Niveau nicht mehr ganz halten. Nun aber sieht es wieder deutlich besser aus. Die Aktie hat eine wichtige Obergrenze erneut erobert. Bei 30 Euro war der Kurs in Gefahr, nach unten durchgereicht zu werden. Charttechniker meinen: Der Aufwärtstrend wird aber doch ggf. fortgesetzt. Maßgeblich wäre es, nach einem starken Auftakt am Dienstag nun auch die nächste Hürde bei 31 Euro anzugreifen. Dort kam die Aktie zum Ende des vergangenen ... (Frank Holbaum)

