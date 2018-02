Palästina startet einen weiteren Anlauf im Kampf um die UN-Vollmitgliedschaft. Bisher hat Palästina nur den Status eines Beobachterstaates.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas will im UN-Sicherheitsrat erneut die Vollmitgliedschaft Palästinas beantragen. Das kündigte Abbas in einer Rede im höchsten Gremium der Vereinten Nationen am Dienstag an. "Wer werden zu Ihnen kommen", sagte Abbas. "Glauben Sie nicht, dass wir eine Vollmitgliedschaft verdienen? Warum nicht?" Palästina werde als Staat ...

