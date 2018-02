Der Firmenname Andersen ist ab dieser Woche in Ägypten präsent, wenn sich Maher Milad Iskander and Co., eine ägyptische Steuer- und Anwaltskanzlei aus Kairo, formell in Andersen Tax Legal umbenennt. Die Zusammenarbeit von Andersen Global und Maher Milad Iskander and Co., die nun eine von drei Firmen ist, die im Jahr 2018 Mitglied der Gruppe wurden und den Namen Andersen angenommen haben, begann im Juli 2017.

Maher Milad Iskander, Managing Partner von Andersen Tax Legal in Ägypten, erklärte: "Die Andersen Global-Strategie der Fokussierung auf hervorragende Steuer- und Rechtsdienstleistungen bietet uns viele Vorteile sowie die Möglichkeit, unsere internationalen Kunden besser zu betreuen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Andersen-Team und die nahtlose Bereitstellung innovativer und kundenorientierter Lösungen auf globaler Ebene durch unsere Kollegen überall auf der Welt."

"Ägypten gilt weltweit als einer der am schnellsten wachsenden Märkte, weswegen unsere Umfirmierung in Andersen in Ägypten zum perfekten Zeitpunkt kam", fügte Mark Vorsatz, Global Chairman and Andersen Tax LLC CEO, hinzu. "Im Rahmen unserer Expansionsstrategie im Nahen Osten stellt die Zusammenarbeit mit synergistisch orientierten Persönlichkeiten am ehesten sicher, in diesem wichtigen Markt die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Im Verlauf der Zeit, die das Team in Ägypten als Partnerfirma und nun als Mitgliedsfirma mit uns gearbeitet hat, gab es eine große Bereitschaft, das marktführende Serviceniveau zu bieten, das so eindeutig unsere Werte und unser globales Engagement für unsere Klienten verdeutlicht."

Unter dem Namen Andersen Tax Legal stellt die Firma weiterhin eine breite Palette an Rechts- und Steuerdienstleistungen für ägyptische und ausländische Wirtschaftsinstitutionen und Unternehmen zur Verfügung, wie Zusammenschlüsse und Übernahmen, Entwurf und Prüfung von Gesellschaftervereinbarungen, Wechsel der Rechtsform, Due Diligence, Entwurf und Prüfung von Finanzierungsvereinbarungen, Kreditvereinbarungen, Arbeitsverträge sowie die Vertretung unserer Klienten bei Streitschlichtungen, in Schiedsverfahren, Handels- und Zivilverfahren sowie bei der Beurteilung von Investmentstrategien. Die Firma stellt darüber hinaus ägyptischen und ausländischen Unternehmen, die in Ägypten tätig sind, weiterhin integrierte Steuerdienstleistungen zur Verfügung, darunter Steuerplanung, Risikobewertung, Unternehmensstrukturierung, Überprüfung interner Kontrollprozesse, Schulungen in Bezug auf steuerliche Aspekte, Verhandlungen mit Steuerbehörden sowie die Vertretung der Unternehmen vor allen gerichtlichen Instanzen in Ägypten.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 84 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

