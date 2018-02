Singapur (ots/PRNewswire) - Texcent Asia, ein Bezahldienstleister mit Sitz in Singapur, hat heute bekanntgegeben, dass Monetary Authority Singapore (MAS) die Zahlungsverkehrlizenz erteilt hat.



"Damit kann Texcent sein weltweites Zahlungs- und Überweisungsgeschäft aufnehmen. Den Anfang machen die Märkte in Asien, Afrika und Australien, gefolgt von Ländern in Europa, Russland und Lateinamerika",sagte Sumedha Goel, Gründerin und President von Texcent.



Der Unternehmen plant in naher Zukunft die Integration seines Zahlungsverkehrnetzwerks mit seinem Hybrid Mobile Wallet 'Paycent'. Paycent ist ein globales mobiles E-Wallet, das Guthabenkäufe durch digitale Währungen und Rechengeld über die gleiche mobile Anwendung unterstützt.



Paycent arbeitet bei seinem Debitkartenprogramm mit MasterCard zusammen. Auf diese Weise können Nutzer digitale Guthaben direkt in lokale Währungen umtauschen, um damit zu bezahlen oder an Geldautomaten Geld abzuheben. Besuche bei speziellen Börsen zum Umtausch von digitalen Guthaben in Rechengeld werden damit überflüssig.



Dies ist die erste Bezahllösung ihrer Art, die grenzüberschreitend funktioniert und sämtliche digitalen Währungen direkt in Rechengeld umtauscht.



"Es handelt sich bei unserer Lösung um ein E-Wallet für Rechengeld und digitale Guthaben plus Debitkarte mit eingebauter Überweisungsfunktion. Es ist eine Komplettlösung für unterwegs, mit der Konsumenten alle möglichen Finanztransaktionen durchführen können", sagt Goel. "Die Paycent-Debitkarte, die im März dieses Jahres kommt, wird diese Probleme lösen und die Nutzung beider Währungen für Verbraucher erleichtern. Die Karte wird weltweit erhältlich sein."



Informationen zu Texcent



TEXCENT ist eine Plattformlösung für den globalen Zahlungsverkehr. Wir entwickeln vollständig integrierte mobile Anwendungen und möchten Asien und der Welt ein unvergleichliches Online-Erlebnis bieten. Weitere Informationen unter https://paycent.com/



Texcent Helen Laylo Corporate Communications Tel.: +65-6439-2222 Helen@texcent.com



OTS: Texcent Asia newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129656.rss2