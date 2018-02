JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des börsennotierten Jenaer Software-Unternehmens Intershop legt am Mittwoch in Jena Geschäftszahlen für das vergangenen Jahr vor. Das auf Programme für den Internethandel spezialisierte Unternehmen hat sich die Rückkehr in die schwarzen Zahlen zum Ziel gesetzt. Nach drei Quartalen hatte Intershop ein Umsatzplus von sieben Prozent auf 26,4 Millionen Euro verbucht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel nach neun Monaten mit 200 000 Euro leicht positiv aus. Nun wird ein Strich auch unter das vierte Quartal gezogen.

Nach Verlusten in der Vergangenheit hatte sich Intershop auf das Onlinegeschäft von Großhandelsunternehmen konzentriert. Die Softwarefirma beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter./ro/DP/she

AXC0019 2018-02-21/05:49