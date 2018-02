CR Brands streichen sechs Auszeichnungen ein für ihre Arbeit mit Soul Sugar Kitchen, Botanicals und Simply E-Roll



Oakland, Kalifornien (ots/PRNewswire) - CR Brands - ein Fachbereich von CannaRoyalty Corp. (http://cannaroyalty.com/) (CSE: CRZ) (OTCQX: CNNRF) ("CannaRoyalty" oder das "Unternehmen"), das in der legalen Cannabis-Industrie tätig ist, gab heute bekannt, dass es insgesamt sechs Hempcon Cup Awards 2017 gewonnen hat, darunter unter anderem Best Candy, Best Edible und der Best Connoisseur Edible für seine Arbeit rund um die Marke Soul Sugar Kitchen (http://soulsugar.kitchen/). Die in Kalifornien ansässige Soul Sugar Kitchen hat eine Serie mehrfach preisgekrönter Gourmet-Cannabis-Genüße entwickelt, darunter der Erdnussbutterbecher, herzhafte Mischungen und Fruchtgummis, die alle in Kalifornien über das Vertriebsnetz von River Collective, einem weiteren CannaRoyalty-Beteiligungsunternehmen, käuflich erwerbbar sind.



Soul Sugar Kitchens Erdnussbutterbecher mit 10mg THC Raspberry Jam Reborn (http://soulsugar.kitchen/products/homemade-cups/raspberry-jam-cups/) und Milk Chocolate Crunch (http://soulsugar.kitchen/products/homemade-cups/crunch-cups/) gewannen den "Best Candy" in 2017. Die herzhafte Snack-Mischung Peacefully Parmesan Ranch (http://soulsugar.kitchen/products/premium- snack-mix/ranch-snack-mix/), die etwa zehn Portionen mit jeweils 10mg THC enthält, gewann "Best Edible 2017" sowie "Best Connoisseur Edible 2017" als höchste Auszeichnung für essbaren Genuss. Soul Sugar Kitchen belegte den 2. Platz bei "Best Candy 2017" für infused jellies (http://soulsugar.kitchen/products/infused-jellies/), die Fruchtgummis mit jeweils 10mg THC, die es in den Geschmacksnoten Traube, Kirsche und blaue Himbeere gibt. Die Hempcon Cup 2017 Preisverleihungen durchlaufen drei Testphasen, die aus Vorrunde, Halbfinale und Finale bestehen.



CR Brands nahm auch einige Trophäen in anderen Kategorien mit nach Hause; GreenRock Botanicals und Simply E-Roll gewannen beide den ersten Platz in den Hempcon-Vorrunden 2018. Die Pineapple Express Verdampferpatrone der GreenRock Botanicals' Classic Serie wurde mit der "Best Cartridge" ausgezeichnet. Der Mango Passionfruit Geschmack des Einweg-Verdampfers Simply E-Roll gewann den "Best Personal Vaporizer". Simple E-Roll wurde im Rahmen der Kaya-Transaktion erworben, die bereits am 28. November 2017 bekannt gegeben wurde.



"Ich fühle mich unglaublich geehrt, wieder von Hempcon gewürdigt zu werden", sagte Chefkoch Marcus Lentz von Soul Sugar Kitchen. "Unser Team arbeitet unermüdlich, damit garantiert wird, dass unsere Genusswaren Premium-Produkte sind, die gut schmecken und dabei konsistent sind, was die Milligrammdosierung angeht, was noch wichtiger ist. Dieser Markt wächst extrem schnell und Soul Sugar Kitchen arbeitet rigoros daran, die Kategorie der essbaren Genusswaren auf breiterer Basis zu bedienen. Von salzig bis süß, wir haben etwas für jeden Geschmack."



Chefkoch Marcus ist Cannabiszüchter und Aktivist der dritten Generation und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit den kulinarischen Künsten. Im Jahr 2007 begann er mit der Herstellung von legalem Cannabis-Konfekt und gewann 18 regionale Auszeichnungen, darunter die besten neuen essbaren Produkte, die besten Süßigkeiten, die besten neuen Produkte und vieles mehr. Chefkoch Marcus ist derzeit HIGH TIMES aktueller Top-Cannabis-Chef, nachdem er 2017 den Top-Chef-Wettbewerb gewonnen hat.



"Chefkoch Marcus ist ein Meister in seinem Job und diese Hempcon Cup Preise spiegeln genau das wider. Unter der Führung von Marcus können Sie von CR Brands noch größere und kreativere essbare Genusslinie erwarten. Die Auszeichnungen demonstrieren ebenfalls das



CannaRoyalty sich engagiert, in die richtigen Leute zu investieren und erstklassige, preisgekrönte Produkte entwickelt. Beides trägt positiv zur Expansionsstrategie von CR Brands bei, während dem Verbraucher das Beste geliefert wird und genau das, was er sucht", ergänzte Dave Vautrin, Vice President für Vertrieb und Marketing bei CannaRoyalty. "Soul Sugar Kitchen, GreenRock Botanicals und Simply E-Roll sind nur einige von vielen CR Brands, die für Nordamerika und in Zukunft auch für den global Markt weiter entwickelt, verkauft und vermarktet werden."



Kürzlich gab CannaRoyalty bekannt, dass es das Markenprofil von Bhang in Kalifornien erweitert hat. Der Ausbau schloss den Vertrieb der Bhang Vape (http://gotbhang.com/) Premiumlinen Öle, Einweg-Verdampfer und Verdampferpatronen-Sets durch das Vertriebsnetz von River mit ein. Letzte Woche ist das Unternehmen auch eine strategische Partnerschaft mit dem Premium-Blumenzüchter FloraCal (http://www.floracalfarms.com/) eingegangen.



Besuchen Sie CannaRoyalty.com (http://cannaroyalty.com/) um mehr über CR Brands, Soul Sugar Kitchen (http://soulsugar.kitchen/) und GreenRock Botanicals (https://greenrockbotanicals.com/) zu erfahren.



Über GreenRock Botanicals



Die GreenRock Botanicals Klassiker fängt bei hochwertigem Cannabis-Destillatöl an, die es in einer Vielzahl von Geschmacksprofilen gibt, darunter Grape Ape, Pineapple Express, Platinum Cookies und Grand Daddy Purp und mit einem erstklassigen Verdampfersystem geliefert werden können. Die Verdampferpatronen von GreenRock Botanicals haben eine Spitze aus Edelstahl, einen Quarzglasbehälter mit Keramikdocht und Kanthal-Heizdraht und können den Luftstrom regulieren. Die Kombination von hochwertigem Cannabisöl und dem Premium-Verdampfersystem liefert dem Verbraucher jedes Mal ein ausgesprochen reichhaltiges Vape-Erlebnis.



Über Soul Sugar Kitchen



Die Soul Sugar Kitchen Marke bietet köstliche, preisgekrönte, mit Cannabis infundierte Lebensmittel, die ein hochwertiges Qualitätsdestillat verwenden, um ein einwandfreies Geschmacksprofil zu gewährleisten. Soul Sugar Kitchen Rezepte feiern die freie, lebenslustige Stimmung der Cannabis-Bewegung und werden mit Liebe von leidenschaftlichen, enthusiastischen Köchen kreiert. Die erste Serie, die kürzlich auf dem kalifornischen Markt eingeführt wurde, bietet: Himbeerkonfitüre umhüllt von hausgemachter mit Erdnussbutter angemachter Schokolade und Milchschokolade mit knusprigen Aromen; herzhafte Premium-Snack-Mischungen mit BBQ oder Parmesan Ranch Geschmack und eine Gourmet-Fruchtgummi-Kollektion mit Trauben-, Kirsch- und Himbeergeschmack.



Über Simply E-Roll



Simply E-Roll ist ein innovatives, neues Gerät für den persönlichen Gebrauch und perfekt für alle Erstkonsumenten von Cannabis und für die, die gelegentlich vorgerollt konsumieren und die nach einer preisbewussten, rauchfreien Cannabis-Erfahrungen suchen. Simply hat einen moderaten THC-Gehalt, ähnlich wie ein vorgerollter Joint. Es ist das erste e-Roll-Einwegprodukt, das klein, diskret und für alle Verbraucher preisgünstig ist und doch gleichzeitig eine angenehme Vape-Erfahrung liefert in einer Auswahl von natürlich aromatisierten Profilen. Dieses persönliche Gerät macht großen Dampf, ohne dass ein Feuerzeug benötigt wird. Volle, tiefe Züge ohne Karzinogene. Dieses "kleinste Vape auf dem Planeten" ist diskret tragbar und enthält natürlich Aromen.



Über CannaRoyalty



CannaRoyalty (http://cannaroyalty.com/) ist ein aktiver Investor und Betreiber in der legalen Cannabis-Branche. Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und der Unterstützung eines diversifizierten Portfolios von wachstumsbereiten Vermögenswerten in hochwertigen Segmenten des Cannabis-Sektors, inklusive Forschung, Verbrauchermarken, Geräten und geistigem Eigentum. Unser Management-Team kombiniert ein praktisches Verständnis der Cannabis-Industrie mit bewährtem finanziellem Know-how, indem es eine Plattform von Beteiligungen via Lizenzgebührenvereinbarungen, Eigenkapitalbeteiligungen, verbrieften Wandelanleihen, Lizenzvereinbarungen und seinem eigenen Marken-Portfolio organisiert. CR Brands eine hundertprozentige Tochter von CRZ. Die Aktien von CannaRoyalty werden auf dem Canadian Stock Exchange (CSE) unter dem Symbol CRZ (http://thecse.com/en/listings/diversified-industries/cann aroyalty-corp) und international auf dem OTCQX unter dem Symbol CNNRF (https://www.otcmarkets.com/stock/CNNRF/quote) gehandelt.



