NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich Insurance Group von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 317 auf 375 Franken angehoben. Der Versicherungskonzern dürfte im kommenden Jahr sein operatives Renditeziel übertreffen und die Ergebnisqualität allgemein verbessern, begründete Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Neubewertung der Aktie./gl/zb

Datum der Analyse: 21.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0011075394

AXC0032 2018-02-21/07:01