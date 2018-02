FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA XS1491863368 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

OSR XFRA DE000LED4000 OSRAM LICHT AG NA O.N. 1.110 EUR

SYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.061 EUR

LA2 XFRA US8335511049 SNYDERS-LANCE INC. 0.130 EUR

AWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.259 EUR

LFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.300 EUR

HWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.251 EUR

DB5 XFRA US26483E1001 DUN+BRADSTREET (DEL.) DL1 0.423 EUR

DC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.283 EUR

PS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.081 EUR

COZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A 0.162 EUR

9C7 XFRA US12673P1057 CA INC. DL -,10 0.206 EUR

B5P XFRA US0966271043 BOARDWALK PIPE.PA.L.P. 0.081 EUR

LIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01 0.486 EUR

LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01 0.486 EUR

TOC XFRA CA8849031056 THOMSON REUTERS CORP. 0.279 EUR

CIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.122 EUR

SU4 XFRA AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. 0.211 EUR

AMP XFRA AU000000AMP6 AMP LTD. 0.093 EUR

JXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01 0.328 EUR

XFRA DE000HSH36J2 HSH NORDBANK MZC 2 13/19 0.000 %

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.154 EUR

XFRA DE000HLB4FY6 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.02/13 0.002 %

XFRA XS1505148194 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

GFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.057 EUR

8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.079 EUR

EE9 XFRA AU000000SGR6 T.STAR ENTERTAINMENT GRP 0.048 EUR