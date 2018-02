FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.162 EUR

DBAN XFRA DE000A1TNUT7 DT.BETEILIG.AG NA O.N. 1.400 EUR

NB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.073 EUR

5WD XFRA US93148P1021 WALKER+ DUNLOP INC.DL-,01 0.202 EUR

VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.227 EUR

TEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.073 EUR

RHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.227 EUR

NVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.121 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.308 EUR

MAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.267 EUR

ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.603 EUR

HSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.531 EUR

HR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.243 EUR

G3V XFRA US3932221043 GREEN PLAINS INC. 0.097 EUR

GS7A XFRA US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.517 EUR

FL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.130 EUR

GUIA XFRA US25243Q2057 DIAGEO PLC ADR/4 LS -,25 1.152 EUR

OYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.247 EUR

HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.101 EUR

CUM XFRA US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50 0.875 EUR

POH3 XFRA US14365C1036 CARNIVAL PLC ADR/1 DL1,66 0.364 EUR

CBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.255 EUR

LTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.486 EUR

BG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.113 EUR

AV6 XFRA US05379B1070 AVISTA CORP. 0.302 EUR

W4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP 0.680 EUR

AX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.093 EUR

EJXB XFRA SE0000163628 ELEKTA AB B SK 2 0.050 EUR

CVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.364 EUR

H6W XFRA GB00B0MTC970 HARGREAVES SERVICES PLC 0.031 EUR

POH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.364 EUR

GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.260 EUR

ITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.674 EUR

GUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 0.282 EUR

BDT XFRA DE0005232805 BERTRANDT AG O.N. 2.500 EUR