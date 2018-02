CLIQ Digital AG: Tochter Grumbl Media schließt die mehrheitliche Beteiligung an französischem Media-Einkaufs-Spezialisten AffiMobiz ab

CLIQ Digital AG: Tochter Grumbl Media schließt die mehrheitliche Beteiligung an französischem Media-Einkaufs-Spezialisten AffiMobiz ab

- Mehrheitsbeteiligung von 80 % an AffiMobiz mit Wirkung zum 1. Januar 2018 - Anteile an der Tochtergesellschaft CMind B.V. auf 80 % aufgestockt - Übernahme bestätigt die Expansionsstrategie der erfolgreichen

Streaming-Plattform "Playfilms"

Düsseldorf, 21. Februar 2018 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform, hat die Übernahme einer 80-prozentigen Beteiligung an dem französischen Media-Einkaufs-Spezialisten AffiMobiz abgeschlossen. Im Dezember 2017 hatten die Gesellschaften ein entsprechendes Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. AffiMobiz ist bereits langjähriger Partner von CLIQ Digital und tätigt den Media-Einkauf im Wesentlichen für die CLIQ-Digital-Tochtergesellschaft CMind B.V., welche die Streaming-Plattform "Playfilms" betreibt. Mit der Mehrheitsbeteiligung an AffiMobiz unterstreicht die CLIQ Digital AG ihre geplante Expansionsstrategie, den direkten Media-Einkauf und die Beziehungen zu Netzwerken mit direktem Zugang zu Media-Anbietern weiter auszubauen. Die gemeinsame Nutzung des Know-hows sowie der Infrastruktur wird zukünftig wesentlich zur Beschleunigung der Expansion der erfolgreichen Streaming-Plattform beitragen. Zudem wird CLIQ Digital weiteres Personal einstellen, um das Media-Buying-Team im Vertrieb der digitalen Lifestyle-Angebote der Unternehmensgruppe zu verstärken.

Neben der Vereinbarung über die Mehrheitsbeteiligung an AffiMobiz hat die CLIQ Digital AG ihren Anteil an der niederländischen Tochtergesellschaft CMind B.V., dem Betreiber der erfolgreichen Streaming-Plattform "Playfilms", von 66,7 % auf 80,0 % erhöht.

Die neuen Beteiligungen werden mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2018 in der CLIQ Digital Gruppe konsolidiert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt aus dem laufenden Cashflow der CLIQ Digital AG.

Über CLIQ Digital:

CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3).

Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Str. 2 D-82166 Gräfelfing/München Tel.: +49 (0)89 89 82 72 27 Fax: +49 (0)89 89 52 06 22 E-Mail: sh@crossalliance.de

