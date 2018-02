FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ANLEGER BLEIBEN NERVÖS - Schwache Vorgaben von der Wall Street dürften den Dax am Mittwoch zunächst belasten. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Start rund ein halbes Prozent tiefer auf 12 420 Punkte. An der Wall Street hatten die Indizes nach dem Schluss des Hauptgeschäfts hierzulande geschwächelt. Insgesamt bleibt die Lage an den Aktienmärkte trotz der jüngsten Erholung des Dax seit seinem jüngsten Zwischentief knapp über 12 000 Punkte angespannt.

USA: - DOW SCHWACH - Der Start in die neue Börsenwoche ist den US-Aktien am Dienstag missglückt. Nach dem feiertagsbedingt handelsfreien Montag büßte der Dow Jones Industrial 1,01 Prozent auf 24964,75 Punkte ein. Anleger könnten Gewinne mitgenommen haben, vermutete ein Händler. Immerhin war der Dow zuletzt sechs Handelstage in Folge um insgesamt rund 8 Prozent nach oben geklettert. Belastet wurde der Leitindex am Dienstag auch vom Kurseinbruch der Aktien von Wal-Mart . Nach schwachen Ergebnissen des Handelsriesen sackten sie um mehr als 10 Prozent ab.

ASIEN: - FREUNDLICHE TENDENZ - Asiens Aktienmärkte haben am Mittwoch freundlich tendiert und damit die schwache Verfassung der US-Märkte vom Vorabend nicht direkt nachgezeichnet. Japans Leitindex Nikkei 225 legte bis zum Handelsschluss um 0,2 Prozent zu. In Hongkong stand der Hang-Seng-Index zuletzt deutlich im Plus. Die Börse in Festland-China blieb allerdings auch am Mittwoch geschlossen. Dort wird wegen des Neujahrsfests weiterhin nicht gehandelt.

DAX 12.451,96 0,86% XDAX 12.486,28 1,00% EuroSTOXX 50 3.426,80 1,10% Stoxx50 3.057,75 1,10% DJIA 25.219,38 0,08% S&P 500 2.732,22 0,04% NASDAQ 100 6.770,66 -0,36% Nikkei 225 21.970,81 +0,2% (Schlusskurs)

Bund-Future Schlusskurs 158,47 0,45% Bund-Future Settlement 158,61 -0,09%

DEVISEN: - EURO WEITER UNTER DRUCK - Der Eurokurs hat am Mittwoch weiter nachgegeben. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2320 US-Dollar gehandelt und damit etwas unter dem Niveau aus dem Handel in New York. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2340 (Montag: 1,2410) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8104 (0,8058) Euro gekostet.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,2417 0,09% USD/Yen 106,39 0,08% Euro/Yen 132,10 0,16%

Brent (April-Lieferung) 65,43 0,53 USD WTI (April-Lieferung) 62,35 0,78 USD

