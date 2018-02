IRW-PRESS: Veritas Pharma Inc.: Veritas beabsichtigt Abschluss der hundertprozentigen Übernahme von Cannevert Therapeutics im ersten Quartal

20. Februar 2017, Vancouver, B.C. - Veritas Pharma Inc. (CSE: VRT; OTC: VRTHF; und Frankfurt: 2VP ) (Veritas oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen und sein Forschungsarm, Cannevert Therapeutics Ltd. (CTL), derzeit ein Gutachten (Fairness Opinion) hinsichtlich der für das erste Quartal 2018 geplanten Übernahme von Cannevert durch Veritas von Davidson & Company LLP (Davidson) einholen.

Laut Davidson wird eine Fairness Opinion als eine schriftliche Mitteilung definiert, die eine Schlussfolgerung hinsichtlich der Fairness einer geplanten Transaktion aus finanzieller Sicht für die Wertpapierinhaber enthält. Anders gesagt: Veritas und Cannevert werden eine Einigung hinsichtlich des potenziellen Werts der Übernahme des verbleibenden 20-%-Anteils von Cannevert, der nicht bereits im Besitz von Veritas ist, erzielen und Davidson wird ein Gutachten darüber abgeben, ob dieser Wert auf Grundlage der Kompetenzen des Teams von Cannevert, seiner wissenschaftlichen und klinischen Leistungen - einschließlich des Erhalts einer Händlerlizenz von Health Canada - und der aktuellen Lage der medizinischen Cannabisbranche, fair ist.

Veritas-CEO Dr. Lui Franciosi meinte dazu: Wir stehen sehr kurz vor der Übernahme von Cannevert. Ein Gutachten einer angesehenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wie Davidson & Company wird Veritas eine solide Einschätzung des Wertes von Cannevert nach zwei Jahren umfassender Cannabisforschung bieten. Davidson wird das Gutachten in den nächsten drei Wochen erstellen und einen endgültigen Bericht in der ersten Märzwoche vorlegen.

Über Veritas Pharma Inc. Veritas Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Pharma- und IP-Entwicklungsunternehmen, das über seine 80 %-Tochter Cannevert Therapeutics Ltd. (CTL) die wissenschaftlichen Grundlagen von medizinischem Cannabis weiterentwickelt. Ziel des Unternehmens ist es, durch Investitionen in CTL die wirksamsten Cannabisstämme (Anbausorten) gegen Schmerzen, Übelkeit, Epilepsie und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu entwickeln und damit die so dringend nötigen klinischen Daten für den Nachweis der positiven Eigenschaften von medizinischem Marihuana zu liefern. Das Alleinstellungsmerkmal von CTL ist der Einsatz eines kostengünstigen Forschungs- und Entwicklungsmodells, das zur Steigerung des Unternehmenswertes und zur rascheren Markteinführung beiträgt. Das Investment von Veritas in CTL wird von einem starken Führungsteam aus erfahrenen Pharmakologen, Anästhesisten und Chemikern mit akademischer Ausbildung geleitet. Wirtschaftliches Ziel des Unternehmens ist es, geistiges Eigentum (Anbausorten/Stämme) patentrechtlich zu schützen und dieses an Krebskliniken, Versicherungen und Pharmabetriebe zu verkaufen bzw. zu lizenzieren. Die Zielgruppe sind internationale Märkte mit einem Umsatzvolumen von mehreren Milliarden Dollar.

Veritas Pharma Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien in drei Ländern gehandelt werden: in Kanada an der Canadian Stock Exchange unter dem Kürzel VRT, in den Vereinigten Staaten am OTC-Markt unter dem Kürzel VRTHF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 2VP.

Über Davidson & Company LLP Davidson & Company ist eine Full-Service-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Vancouver, Kanada. Die Firma ist auf die Rechnungsprüfung von Aktiengesellschaften einschließlich (jedoch ohne Begrenzung) in den Bereichen Bergbau, Öl und Gas und neue Technologien spezialisiert. Davidson führt derzeit über 350 Rechnungsprüfungen pro Jahr durch und ist damit eine der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Westkanada. Als langjähriges Mitglied von Nexia International arbeitet Davidson regelmäßig mit Kollegen in dessen globalen Netzwerk zusammen. Das Serviceangebot von Davidson beinhaltet die Rechnungsprüfung und Prüfungssicherheit, öffentliche Erstemissionen (IPOs), Prospekte, Informationsrundschreiben und die aufsichtsrechtliche Beratung, die Steuerplanung und die Einhaltung von Steuervorschriften im Inland, den USA und rund um den Globus sowie Unternehmensbewertungen und Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten.

Für das Board of Directors:

Dr. Lui Franciosi Dr. Lui Franciosi President & Chief Executive Officer

