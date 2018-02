Das Analysehaus RBC Capital hat Zalando in einer Branchenstudie von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 46 Euro erhöht. Die Investitionen in das weitere Wachstum dürften zwar die Margen mittelfristig weiter belasten, dies dürfte aber inzwischen in den Markterwartungen enthalten sein, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin erhöhte ihr Kursziel, da sie den Bewertungshorizont angepasst hat. Der deutsche Mode-Onlinehändler habe jetzt zudem geringere Risiken bei der Gewinnentwicklung und sei im Vergleich zu den europäischen Konkurrenten wettbewerbsfähiger./zb/ag Datum der Analyse: 21.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0003 2018-02-21/07:41

ISIN: DE000ZAL1111