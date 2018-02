IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Strategische Erweiterung des Projekt-Portfolios - Rock Tech unterzeichnet Absichtserklärung für den Erwerb von Explorationszielen für Lithiumsole in Mexiko

Strategische Erweiterung des Projekt-Portfolios - Rock Tech unterzeichnet Absichtserklärung für den Erwerb von Explorationszielen für Lithiumsole in Mexiko

Vancouver, BC, Kanada - 21. Februar 2018 - Rock Tech Lithium Inc. (das Unternehmen oder Rock Tech) (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Letter of Intent; LOI) bekanntzugeben, laut der das Unternehmen über seine vollständige Tochtergesellschaft Minerales de Baterias SA de CV eine hundertprozentige Beteiligung am Lithiumkonzessionsgebiet Nogalito in Sonora, Mexiko erwerben wird.

Martin Stephan, CEO von Rock Tech, erklärte hierzu: Das Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake bleibt unsere Priorität. Bei Lithiumerzprojekten vergeht in der Regel weniger Zeit bis zur Aufnahme der Förderung als bei Lithiumsoleprojekten. Wir sind allerdings außerordentlich zuversichtlich, was die langfristige Entwicklung des Marktes für Batteriemetalle, insbesondere für Lithium, anbetrifft. Für unsere Aktionäre bedeutet das Lithiumprojekt Nogalito mittelfristig eine kostengünstige Option auf ein Explorationsziel für Lithiumsole. Wir orientieren uns an der bewährten Vorgehensweise branchenführender Unternehmen und kombinieren Lithiumerz- und Sole-Lagerstätten in einem breitgefächerten Portfolio. Wir beabsichtigen, im Laufe der nächsten Monate weitere ausgewählte Solevorkommen zu erwerben.

Das Konzessionsgebiet Nogalito befindet sich in einem geologischen Becken aus dem Tertiär mit günstigen vulkanischem Felsgestein, Sandsteinen und Siltsteinen in einer Folge von vulkanoklastischen und Tuffgesteinsformationen mit lithiumhaltigen Tonhorizonten, vulkanoklastischen Sedimenten, lehmigen Sandsteinen sowie sandigen und kalkhaltigen Sedimenten. Der von einer Verwerfung begrenzte Graben enthält die bekannte Lithiummineralisierung in einem Becken von ungefähr 16 Kilometern Länge und 5 Kilometern Breite. Die Region zeigt eine ähnliche geologische Beschaffenheit wie Lagerstätten in Chile, Argentinien und Nevada auf, da die Lithiummineralisierung in vulkanischem Gestein um das Becken angeordnet ist, was eine Potenzial für Lithiumsole-Entdeckungen vermuten lässt.

Bei den 1990 von US Borax Inc. durchgeführten Arbeiten, die auf Borax ausgerichtet waren, wurde erstmalig Lithium gefunden. Das Konzessionsgebiet Nogalito weist hochgradige Lithiummineralisierung mit anomalen Konzentrationen von 1000 ppm und darüber hinaus auf. Die entsprechenden Gesteinsproben stammen aus Schlitzen mit einem Meter Tiefe in einer freiliegenden Stratigraphie. Die Firma US Borax Inc. hat im Zuge ihrer Explorationen Sedimentproben gesammelt, von denen 108 Proben Werte zwischen 200 und 498 ppm Lithium lieferten, 27 Proben enthielten 523 bis 968 ppm Lithium und eine Probe ergab einen Wert von 1166 ppm Lithium.

Die LOI enthält folgende Bedingungen:

- Zahlung von 20.000 US-Dollar innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Unterzeichnung der LOI; - Zahlung von 20.000 US-Dollar und Emission von 20.000 Stammaktion von Rock Tech nach der Gewährung der Bergbaukonzessionen durch die mexikanischen Behörden; - Zahlung von 20.000 US-Dollar und Emission von 30.000 Stammaktion von Rock Tech am ersten Jahrestag; - Zahlung von 20.000 US-Dollar und Emission von 40.000 Stammaktion von Rock Tech am zweiten Jahrestag; - Zahlung von 50.000 US-Dollar und Emission von 160.000 Stammaktion von Rock Tech am dritten Jahrestag; - Ausgaben in Höhe von mindestens 500.000 US-Dollar für Explorationen bis zum dritten Jahrestag.

Alle wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden unter der Leitung von Locke B. Goldsmith, P.Eng., P.Geo., einem von Rock Tech unabhängigen qualifizierten Sachverständigen, erstellt und geprüft.

Über Rock Tech Lithium: Rock Tech Lithium ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Exploration von Konzessionsgebieten mit potenziellen Vorkommen von Lithium und anderen ausgewählten Metallen für den Einsatz in Batterien gerichtet ist.

Rock Tech ist das einzige Explorationsunternehmen in der Region Georgia Lake (Ontario) mit einer NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung. Die Ressourcenschätzung weist eine angezeigte Ressource im Umfang von 3,19 Millionen Tonnen mit 1,10 % Lithiumoxid sowie eine abgeleitete Ressource im Umfang von 6,31 Millionen Tonnen mit 1,00 % Lithiumoxid aus. Außerdem hat das Unternehmen metallurgische Untersuchungen an einer Massenprobe durchgeführt und dadurch seine Fähigkeit bewiesen, sowohl hochgradiges Spodumenkonzentrat als auch Lithiumcarbonat (Li2CO3) in Batteriequalität zu produzieren. Die spodumenhaltigen Pegmatite des Gebiets Georgia Lake wurden ursprünglich im Jahr 1955 entdeckt.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

Martin Stephan Martin Stephan Director, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Brad Barnett Chief Financial Officer Rock Tech Lithium Inc. 777 Hornby Street, Suite 600 Vancouver, B.C., V6Z 1S4 Tel: (778) 358-5200 Fax: (604) 670-0033 E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42478 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42478&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77273 P2017

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA77273P2017

AXC0055 2018-02-21/08:03