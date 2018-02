Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schanghai und dem chinesischen Kernland bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen.

TAGESTHEMA

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat eine scharfe Gegenreaktion der EU angekündigt, sollten die USA neue Importzölle auf europäische Stahlprodukte einführen. "Sollte sich Präsident Trump bis April dazu entschließen, solche nationalen Hürden tatsächlich einzuziehen, wird die EU hierauf angemessen und deutlich reagieren", sagte Zypries der Rheinischen Post. "Wir stehen mit der EU-Kommission in engem Kontakt und behalten mögliche US-Beschränkungen für unsere europäischen Stahlunternehmen genau im Blick", sagte die Ministerin.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HOCHTIEF

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum Gesamtjahr 2017 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatzerlöse 22.461 +13% 9 19.908 Ergebnis vor Steuern - operativ 833 +23% 9 678 Ergebnis nach Steuern/Dritten - operativ 440 +22% 9 361 Ergebnis je Aktie - operativ* 6,94 +23% 4 5,62 Ergebnis vor Steuern* 824 +33% 6 621 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 421 +31% 4 321 Ergebnis je Aktie* 6,52 +31% 4 4,98 Dividende je Aktie* 3,08 +18% 6 2,60 *Daten von Factset

MTU AERO ENGINES (8.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 1.379 +4% 4 1.331 EBIT bereinigt 134 +22% 2 109 Ergebnis nach Steuern bereinigt 100 +39% 3 72 Ergebnis je Aktie 1,89 +38% 4 1,37

Weitere Termine:

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 4Q, Wien

07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis, Paris

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis, London

08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis, Baar

08:20 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao

09:30 DE/Bosch-Konferenz "ConnectedWorld", u.a. mit Reden von Bosch-Chef

Denner, Daimler-Chef Zetsche und Deutsche-Post-Chef Appel, Berlin

10:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK, Frankfurt

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV, Frankfurt

10:30 DE/Bertrandt AG, HV, Sindelfingen

15:00 DE/Hochtief AG, BI-PK, Düsseldorf

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/RWE AG, Jahresergebnis

DE/1&1 Drillisch AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Osram: 1,11 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,2 zuvor: 59,2 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,1 zuvor: 58,4 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 57,3 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,6 zuvor: 61,1 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,6 zuvor: 58,0 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,3 zuvor: 59,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 58,5 zuvor: 58,8 - GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +8.600 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,4% - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 zuvor: 53,3 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,5 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -3,6% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 30./31. Januar

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 im offenen Gesamtvolumen 11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 1.5 Mrd SEK Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen 500 Mio SEK 12:00 CZ/Auktion neuer Anleihen mit Laufzeit Februar 2021 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion neuer Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von max. 4 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.718,50 0,16 Nikkei-225 21.970,81 0,21 Schanghai-Comp. Kein Handel DAX 12.487,90 0,83 DAX-Future 12.424,50 0,28 XDAX 12.430,29 0,27 MDAX 26.299,37 0,94 TecDAX 2.591,63 1,10 EuroStoxx50 3.435,08 0,80 Stoxx50 3.053,83 0,54 Dow-Jones 24.964,75 -1,01 S&P-500-Index 2.716,26 -0,58 Nasdaq-Comp. 7.234,31 -0,07 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,38 +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Belastet von den schwächer tendierenden Indizes an der Wall Street werden die Börsen leichter erwartet. In den Fokus dürfte schnell die Berichtssaison treten. Am Vorabend hat der Börsenbetreiber Deutsche Börse seine Zahlen vorgelegt und wie erwartet seine eigenen Ziele verfehlt. Leichte Unterstützung kommt für den europäischen Aktienmarkt von der Währungsseite, der Euro tendiert mit 1,2323 Dollar erneut etwas leichter. Gegenüber Freitag hat er rund 2 Cent an Wert eingebüßt.

Rückblick: Freundlich - Nachdem die US-Börsen nicht ganz so schwach in den Handel gestartet waren wie befürchtet, arbeiteten sich die europäischen Aktienmärkte deutlicher ins Plus vor. Der erneut schwächere Euro stützte die Stimmung für europäische Aktien. Der deutsche Stimmungsindex ZEW spielte keine Rolle. Er ging zwar zurück, entscheidend sei aber, dass er keine wirtschaftliche Eintrübung andeute, hieß es. Unter den Einzelwerten verloren HSBC 3,1 Prozent. Die Bank hat zwar den Jahresgewinn kräftig gesteigert, blieb damit aber hinter den Erwartungen zurück. BHP Billiton knickten um 4,6 Prozent ein. Wegen Sondereffekten verdiente BHP im ersten Geschäftshalbjahr 37 Prozent weniger. Analysten kritisierten, die an sich gute Gewinnentwicklung gehe vor allem auf den Anstieg der Rohstoffpreise und nicht vom Unternehmen zu beeinflussende Faktoren zurück. Im Technologiesektor verloren Temenos 5,9 Prozent. Das Unternehmen hat ein Gebot für Fidessa abgegeben. Fidessa schossen um 22,5 Prozent nach oben. NXP verteuerten sich um 6 Prozent, nachdem Qualcomm das Übernahmegebot erhöht hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Covestro legten nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen um 3,3 Prozent zu. Heidelbergcement stiegen nach dem Zahlenausweis um 0,3 Prozent. Die wichtigste Kennzahl, das operative EBITDA, habe 3 Prozent oberhalb der Konsensschätzung gelegen, während die Umsatzentwicklung etwas schwächer als erwartet gewesen sei, hieß es bei der DZ Bank. Die Synergieziele für Italcementi seien bereits ein Jahr früher als geplant übererfüllt. Die Autobauer standen gegen den allgemeinen Trend unter leichtem Abgabedruck. Im Handel hieß es dazu, dass die Anleger vor dem mit großer Spannung erwarteten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über Dieselfahrverbote in Düsseldorf und Stuttgart am Donnerstag in Deckung gingen. Dagegen ging es für Baumot um 12 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge.

XETRA-NACHBÖRSE

Angesichts nachgebender Kurse an der Wall Street ging es nachbörslich mit den Kursen etwas nach unten. Die Aktie der Deutschen Börse gab nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen um 0,1 Prozent nach. Auch Deutsche Post wurden bei Lang & Schwarz knapp im Minus gesehen. Die Gewerkschaft Verdi hat mit Warnstreiks gedroht.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 21, 2018 01:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.