Liebe Leser,

die Aktie der JinkoSolar Holding Co Ltd. befindet sich weiterhin in einer Abwärtsbewegung, die noch nicht ausgestanden ist. Zwar kam es in den vergangenen Tagen zu einer Gegenbewegung, diese muss sich jedoch erst einmal als nachhaltig herausstellen. In diesem Sinne wird der gestrige Tagesverlust die Stimmung der Anleger sicherlich dämpfen.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: 33 % Kursverlust innerhalb von 3 Monaten!

Der Wert der JinkoSolar-Aktie hat in den ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...