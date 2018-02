Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Covestro von 78 auf 98 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Kunststoffkonzern habe mit den Ergebnissen erneut positiv überrascht und lasse mit seinem Ausblick noch Luft nach oben bei den zuletzt schon gestiegenen Marktschätzungen für 2018, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er selbst passte seine Schätzungen nach oben an. Der Schwung dürfte aber bald seinen Höhepunkt erreichen und so stehe nun die Suche nach neuen Kurstreibern zur Debatte./tih/zb Datum der Analyse: 21.02.2018

ISIN: DE0006062144