flatex Morning-news EUR/USD

Für das Währungspaar EUR/USD könnte kurzfristig doch noch die 1,2165er-Marke bzw. das Jahreshoch aus 2017 von 1,2093 in den Fokus rücken. Am Mittwoch wird neben US-Einkaufsmanagerindizes am Abend vor allem das FOMC-Sitzungsprotokoll von Bedeutung sein.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief vom 09. Februar 2018 bei 1,22055 bis zum Mehrjahreshoch vom 16. Februar 2018 bei 1,2556, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände lägen bei 1,2474/1,2518 und 1,2556 bereit. Die nächsten Unterstützungen fänden sich bei 1,2285/1,22055/1,2122/1,2070 und 1,1988.

