PALO ALTO (IT-Times) - Nach dem Tesla bereits den Markt für Luxus-Fahrzeuge in den USA dominiert, stellen sich nun erste Erfolge auch in Europa an. Wie der Branchendienst Auto News Europa mit Verweis auf die Marktforscher aus dem Hause JATO Dynamics berichten, konnte Tesla in Europa im vergangenen Jahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...