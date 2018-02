IRW-PRESS: Castle Silver Resources Inc.: CSR kündigt Namensänderung zu Canada Cobalt Works Inc. an

20. Februar 2018 - Castle Silver Resources Inc. (TSX.V: CSR, OTC: TAKRF, FRANKFURT: 4T9B) (das Unternehmen oder CSR) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Durchführung seiner Namensänderung zu Canada Cobalt Works Inc. plant, um der Ausrichtung des Unternehmens besser Rechnung zu tragen.

Die TSX Venture Exchange hat bestätigt, dass der Aktienhandel unter dem neuen Namen und dem neuen Kürzel CCW am Freitag, 23. Februar 2018 beginnen wird.

Die Namensänderung von Castle Silver Resources Inc. zu Canada Cobalt Works Inc. wurde bereits vom Board of Directors des Unternehmens und auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung am 15. Februar 2018 von den Aktionären des Unternehmens bewilligt. Die Namensänderung beinhaltet keinerlei Teilung, Konsolidierung oder anderweitige Änderungen des Grundkapitals.

Das Unternehmen plant außerdem, in Kürze eine neue Unternehmenswebseite ins Netz zu stellen.

Über Castle Silver Resources

Die Minen Castle, Beaver und Violet gehören zu den am weitesten erschlossenen Konzessionen im Cobalt Camp in Nord-Ontario. Obwohl die Minen eine Gesamtfläche von nur 2.840 Hektar umfassen, sind sie Quellen von hochgradigem Kobalt, die sich rasch soweit erschließen lassen, dass ein Abbau möglich wird. Das Unternehmen verwendet außerdem das Re-2OX-Verfahren, das im Hinblick auf die Abscheidung verschiedener Metalle, aus denen sich die Mineralisierung des Erzgangsystems im Cobalt Camp zusammensetzt, im Pilotversuch getestet wurde. Das Unternehmen reiste nach Japan und China, um sich mit Käufern von Salzen auf Kobaltbasis zu treffen. Diese Salze finden im Lithiumbatteriemarkt Anwendung. Derzeit laufen Studien im Hinblick auf die Entwicklung einer Verarbeitungsanlage (Mühle) und einer Laugungsanlage in einem der Konzessionsgebiete von Castle Silver Resources.

Frank J. Basa

Frank J. Basa P. Eng. President & Chief Executive Officer Weitere Informationen erhalten Sie über: Frank J. Basa, P. Eng., President & CEO, Tel. 1-819-797-4144 oder

Wayne Cheveldayoff, Investor Relations, Tel. 416-710-2410, E-Mail: waynecheveldayoff@gmail.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

