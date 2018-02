Die Deutsche Bank hat die B-Aktien von Volvo mit "Buy" und einem Kursziel von 200 schwedische Kronen in die Bewertung aufgenommen. Es gebe gleich drei gute Gründe für seine Kaufempfehlung, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Endmärkte bei Nutzfahrzeugen beschleunigten sich, ein verbesserter Produktmix stütze die Margen und außerdem habe der schon verbesserte Free Cashflow noch Potenzial./tih/ag Datum der Analyse: 21.02.2018

ISIN: SE0000115446