Posiflex Technology, Inc. erweitert sein Portfolio an Touchscreen-Terminals. Die neue Produktlinie der RT Serie verkörpert eine neue Ära bei Posiflex und sinnbildlich auch eine neue Art von Kassenhardware am Point-of-Sale an sich. Mit seinem eleganten Gehäusekonzept und einem verblüffend schlanken Profil bringt die RT Serie moderne Ästhetik in den Kassenbereich und lässt jedes Einzelhandelsgeschäft noch attraktiver aussehen.

Die RT Serie ist im 15"-Format 4:3) oder mit einem 15.6" Breitbildschirm (16:9) erhältlich. Die CPU-Optionen von Intels Celeron bis hin zum Core i5 decken jede Anforderung ab. Die patentierte lüfterlose Technologie sorgt für einen fast geräuschlosen Betrieb, auch in rauen Umgebungen mit Staub und verschütteten Flüssigkeiten.

"Ein POS-Terminal ist inzwischen längst nicht mehr nur ein reines hartes Geschäftswerkzeug. Es dient vielmehr der Verlängerung der jeweiligen Retail-Marke und stimuliert das insgesamte Shoppingerlebnis in einem stationären Geschäft", sagt Owen Chen, President und CEO von Posiflex Technology, Inc. "Die RT Serie strahlt auf der Kassentheke zurückhaltende Eleganz mit einem makellosen Look ohne sichtbare Schrauben aus. Ihr modernes und stilvolles Design fügt sich stimmig in jeden Gesamtstyle einer Ladendekoration ein. Gleichzeitig bietet das POS-Terminal die Qualität, die Leistung und dauerhafte Haltbarkeit, die der Kunde von Posiflex erwartet."

Die intelligent gestaltete Rückabdeckung lässt sich mühelos ohne Werkzeug abnehmen. Dies erleichtert die Inbetriebnahme, Wartung und Aktualisierung. Der Standfuß beherbergt einen erweiterbaren PoweredUSB/USB-Hub für zahlreiche Peripherieoptionen, sieht dabei aber dennoch sauber aufgeräumt aus.

Posiflex (gegründet 1984) als einer der führenden Anbieter von Touchscreen-Terminals für den weltweiten POS-Markt, erweiterte auch seine Kiosk-Produktlinie. Die neuen Modelle der KT Serie heißen Stellar (21.5") und Apollo (32"). Beide Versionen zeichnen sich durch ein hoch auflösendes helles PCAP-Touchscreen-Display und ein schlankes, dennoch robustes Gehäuse aus und bieten ein zeitgemäßes, anspruchsvoll-durchdachtes HMI-Konzept.

Die KT Serie ist mit einer Intel Celeron oder Core i3 CPU ausgestattet. Zur optimalen Anpassung an das jeweilige Umfeld gibt es mehrere Montageoptionen. Stellar hat einen Standfuß. Apollo ist wandmontierbar oder flexibel ein- bzw. zweiseitig stangenmontierbar.

Beide Kioske lassen sich kundenspezifisch durch integrierte Optionen modular anpassen. Dazu zählen Halterungen für EMV-Zahlungsgeräte (Europay, Mastercard und Visa), Scanner, Bondrucker und mehr.

Produkte von Posiflex werden im eigenen Haus designt und produziert. Sie sind ausgesprochen und erwiesenermaßen robust, da sie speziell für den anspruchsstarken und schnelllebigen Einzelhandelsmarkt ausgelegt sind. Noch mehr Informationen zu diesen Lösungen erhalten Sie von unseren Spezialisten am Stand 9/C42 in Halle 9.

Posiflex, 1984 gegründet, entwickelt und fertigt Touchterminals und die dazugehörige Peripherie zum Einsatz am POS und in der Industrie mit Installationen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen: www.posiflex.com

