ASOP EU präsentiert Fortschrittsbericht zu Aufklärungskampagnen nach Ländern

Laut Angaben der Alliance for Safe Online Pharmacy in the EU (ASOP EU) stellt die illegale Herstellung und der illegale Vertrieb von gefälschten Arzneimitteln ein enormes und zunehmendes Gesundheitsrisiko für die Öffentlichkeit dar, was den Verlust unzähliger Leben bedeuten könnte. "Organisierte kriminelle Banden machen riesige Profite und verwenden die Einnahmen häufig für ihre kriminellen Machenschaften.

Das Internet bietet einen idealen Kanal, über den illegal vertriebene gefälschte Arzneimittel gekauft werden können. Preis, Bequemlichkeit und Heimlichkeit haben die Nachfrage angeheizt und damit die perfekte Umgebung für über 35.000 illegal betriebene Websites geschaffen."

Gemäß Artikel 85d der Richtlinie für gefälschte Arzneimittel sind alle EU-Mitgliedsstaaten verpflichtet, die Öffentlichkeit über die Risiken des Kaufs von Arzneimitteln im Internet aufzuklären.

Um besser zu verstehen, wie Länder diese Verpflichtung zur Aufklärung und zum Schutz der Verbraucher erfüllen, haben die europäische Alliance for Safe Online Pharmacy (ASOP EU) und die European Alliance for Access to Safe Medicines (EAASM) eine Diskussionsserie mit vielen Mitgliedsstaaten organisiert. Auf der Grundlage dieser Treffen haben die ASOP EU und EAASM heute einen Bericht herausgegeben. Der Titel lautet: "FIGHTING FAKES BY MEMBER STATES Falsified Medicines and the Common Logo Raising Public Awareness". Der Bericht gibt eine detaillierte Momentaufnahme der Fortschritte, die die einzelnen Mitgliedsstaaten bei der Aufklärung der Öffentlichkeit über die Risiken des Kaufs von Arzneimitteln im Internet gemacht haben.

Die vollständige Pressemitteilung kann auf der Website der ASOP abgerufen werden.

Über die ASOP EU

Die Alliance for Safe Online Pharmacy in the EU (ASOP EU) ist eine gemeinnützige Community Interest Company. Als sektorübergreifende Koalition von Organisationen und Einzelpersonen widmet sie sich der Aufgabe, ein Umfeld zu schaffen, in dem Patienten ihre Medikamente sicher online kaufen können, wo dies gesetzlich erlaubt ist. Weitere Informationen über ASOP EU und ASOP Global finden Sie auf der Website www.buysaferx.pharmacy

Über die EAASM

Die European Alliance for Access to Safe Medicines (EAASM) ist eine gemeinnützige Community Interest Company, deren Mitglieder das Ziel verfolgen, Patienten über gefälschte und minderwertige Arzneimittel und unlautere medizinische Praktiken aufzuklären und sie darauf aufmerksam zu machen, dass nationale Regierungen Mechanismen zum Schutz der Öffentlichkeit eingerichtet haben. Weitere Informationen über die EAASM finden Sie auf der Website www.eaasm.eu

