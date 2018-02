Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat CTS Eventim mit "Buy" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2017 könnten nach dem sehr starken Vorjahresquartal eine gute Einstiegschance bieten, schrieb Analyst Gunnar Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ins neue Jahr sei der Tickethändler vielversprechend gestartet. Das Unternehmen überzeuge mit Größenvorteilen und niedrigen Kosten durch die Verwendung nur einer Ticketing-Plattform./ag/mis Datum der Analyse: 21.02.2018

ISIN: DE0005470306