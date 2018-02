Die britische Investmentbank HSBC hat Fraport von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 75 Euro gesenkt. Am Frankfurter Heimatflughafen erstarke zwar das Passagieraufkommen, das Wachstum geschehe aber auf Kosten einer niedrigeren Profitabilität, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte die guten Perspektiven an den internationalen Flughäfen überlagern. Er kürzte seine Gewinnschätzungen und hob eine im historischen Vergleich hohe Bewertung der Aktien hervor./tih/zb Datum der Analyse: 21.02.2018

ISIN: DE0005773303