Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Kering nach unerwartet guten Ergebnissen für 2017 von 405 auf 430 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Rogerio Fujimori hob seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie an. Er berücksichtigte dabei auch optimistischere Wachstumserwartungen für Gucci und eine etwas höhere Steuerquote. Die Franzosen blieben ein Kerninvestment in der Branche./ag/zb Datum der Analyse: 21.02.2018

ISIN: FR0000121485