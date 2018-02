Ohne Airgas wuchs der Air Liquide-Umsatz in der Gase- und Servicesparte um 3,5 %. In Summe lag der Umsatz allerdings bei 20,3 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Wettbewerber Linde kommt gemeinsam mit Praxair auf 27 Mrd. Euro, wobei sich Linde Praxair wahrscheinlich noch von Geschäft trennen müssen, um die kartellrechtlichen Auflagen für die Fusion zu erfüllen. Hier könnte Air Liquide als Käufer in Erscheinung treten.

Air Liquide hatte den amerikanischen Gasehersteller Airgas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...