Angetrieben durch eine höhere Nachfrage nach hochwertigen Kunststoffen sowie signifikant höhere Margen konnte Covestro den Umsatz in 2017 um 18,8 Prozent auf 14,1 Mrd. EUR steigern. Gleichzeitig verbesserte sich der Betriebsgewinn (Ebitda) im Gesamtjahr auf Konzernebene gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 70,6 Prozent auf 3,4 Mrd. EUR. Das Konzernergebnis konnte von 795 Mio. auf 2,0 Mrd. EUR mehr als verdoppelt werden.

"Wir haben 2017 ein beeindruckendes Ergebnis erreicht und unsere Ziele insgesamt deutlich übertroffen", sagte der Vorstandsvorsitzende Patrick Thomas. "Gegenüber dem ersten Jahr als eigenständiges Unternehmen haben wir noch einmal klar zugelegt und gezeigt, dass unser Erfolg nachhaltig ist. Das hat einen einfachen Grund: Es ist uns gelungen, das Potenzial von Covestro immer mehr freizusetzen. Wir haben ein starkes Niveau erreicht, von dem aus wir die weitere Wertsteigerung forcieren werden."

Der Leverkusener Konzern erreichte im Geschäftsjahr 2017 auch bei weiteren zentralen Kennzahlen starke Ergebnisse: Bei anhaltend hoher Anlagenauslastung nahmen die abgesetzten Mengen im Kerngeschäft auf Konzernebene um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Ein neues Rekordniveau erreichte Covestro beim Free Operating Cash Flow (FOCF) mit einem Anstieg auf 1,8 Mrd. EUR, was einem Plus von 34,8 % gegenüber 2016 entspricht. Der Return on Capital Employed (ROCE) lag bei 33,4 % und somit ebenfalls deutlich über dem Vorjahresniveau (14,2 %).

Angesichts der starken Entwicklung rechnet Covestro damit, das 2017 ausgegebene Ziel, innerhalb von fünf Jahren einen kumulierten Cashflow (FOCF) von fünf Mrd. Euro zu generieren, bereits nach drei Jahren zu erreichen. Aufgrund der hohen Mittelzuflüsse entschied der Vorstand im Oktober 2017 zudem, eigene Aktien in Höhe von bis zu 1,5 Mrd. Euro oder bis zu zehn Prozent des Grundkapitals zurückzukaufen. Der Rückkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...