Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 11,50 auf 12,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sean McLoughlin bezeichnete Anlagen auf hoher See in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie als attraktivstes Geschäftsfeld im Windkraftbereich. Bei Siemens Gamesa sehe er in diesem Bereich Potenziale. Außerdem sei das Profil von Chancen und Risiken bei Anlagen auf dem Festland ausgewogener geworden./tih/zb Datum der Analyse: 21.02.2018

ISIN: ES0143416115