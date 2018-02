Lieber Leser,

die Gazprom-Aktie hat sich in der vergangenen Woche wieder erholen können und auch in dieser Woche sieht es nach einer positiven Entwicklung aus. Ein möglicher Grund könnte der schwächere US-Dollar sowie die sich stabilisierenden Öl- und Gaspreise sein, nachdem diese in den Wochen davor noch deutlich eingebrochen waren. Kursrelevante und unternehmensspezifische News wurden in den vergangenen beiden Wochen nicht gemeldet. Wahrscheinlich warten alle auf die kommenden Jahresergebnisse. ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...