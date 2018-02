Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung für die Aktien des heimischen Kunststoff- und Kautschukproduktherstellers Semperit mit "Buy" bestätigt. Das Kursziel bleibt ebenfalls bei 30,0 Euro.

Mit der Kaufempfehlung handle es sich nicht um eine kurzfristige Einschätzung, schreibt Baader-Analyst Christian Obst. Er sieht mit der malaysischen Gummihandschuhproduktion einen wertvollen Aktivposten. Allerdings verweist er darauf, dass die Restrukturierung Zeit benötigt und womöglich weiter Kosten und Investitionen abverlangt.

Die Baader-Analysten erwarten zunächst für 2017 einen Verlust je Aktien von 0,31 Euro. Für das Geschäftsjahr 2018 sehen sie dann einen Gewinn von 0,51 Euro je Titel und 1,22 Euro für 2019. Für heuer und das kommende Geschäftsjahr erwarten die Experten keine Dividende. Für 2019 beläuft sich ihre Dividendenschätzung je Titel auf 0,25 Euro.

Am Mittwochvormittag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,24 Prozent bei 17,04 Euro.

ISIN: AT0000785555