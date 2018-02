init innovation in traffic systems SE: Akquisition von Mattersoft Oy:

DGAP-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung init innovation in traffic systems SE: Akquisition von Mattersoft Oy: 21.02.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

init macht nächsten Schritt zur Erschließung der skandinavischen und baltischen Märkte

- Erweiterung des Produktspektrums und verbesserter Marktzugang - Gemeinsame Angebote auch auf dem Nordamerikanischen Markt

- Ausbau der Entwicklungskapazitäten im Bereich Internet of Things und Software as a Service

Es ist eine typische, finnische Erfolgsgeschichte: Ein Team von jungen IT-Experten findet sich am Vorabend des finnischen Unabhängigkeitstages des Jahres 2007 zusammen und gründet ein Unternehmen. Zehn Jahre später ist dieses Unternehmen ein führender Anbieter von Software und Services für intelligente Verkehrssysteme. Das Unternehmen heißt Mattersoft Oy und wird jetzt Teil des Karlsruher init-Konzerns, des international führenden Systemhauses für integrierte Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen. Mit der Übernahme von Mattersoft macht die init innovation in traffic systems SE den nächsten Schritt bei der Erschließung der skandinavischen und baltischen Märkte mit ihrer Hard- und Software.

Die Akquisition von Mattersoft Oy weist jedoch für init weit über diese Region hinaus. Tampere, der Sitz von Mattersoft, ist das Zentrum der Softwareentwicklung in Finnland. «Wir erhalten mit Mattersoft hochqualifizierte und motivierte Entwickler und Vertriebler, die unser Geschäft in Skandinavien aufgrund exzellenter Beziehungen zu lokalen Entscheidern voranbringen können. Hinzu kommt das Knowhow in neuen Technologien im Bereich IoT (Internet of Things) und SaaS (Software as a Service). Mattersoft ist hier mit seinen webbasierten Angeboten in der Lage, auch größere Software-Projekte innerhalb von Wochen abzuwickeln. Diese Fähigkeiten bereichern uns und sind für die Zukunft von großer Bedeutung», begründet der init-Vorstandsvorsitzende Dr. Gottfried Greschner den Erwerb.

Strategischer Zugewinn

Nicht nur dieser Zugewinn an qualifiziertem Personal und Entwicklungskapazitäten ist für init von strategischer Bedeutung. Auch die Erweiterung des Produktspektrums mit diversen Apps, einem Fahrplansimulator, Gleisplandarstellungen und Systemen zur Fahrgastinformation eröffnet neue Marktchancen. So ist insbesondere die webbasierte Mattersoft-Lösung zur zentralen Lichtsignalanlagen-Beeinflussung auch für andere, größere Märkte wie die USA interessant. Hier wird init bereits in Kürze zusammen mit Mattersoft bei Ausschreibungen anbieten.

«Durch init erhält Mattersoft internationalen Marktzugang, der bislang eine Herausforderung war. Die Erwartung ist daher, dass die Umsätze und Ergebnisse stark steigen werden,» so der Managing Director von Mattersoft Mika Varjola.

Die nordeuropäischen Länder sind für init schon seit Jahrzehnten wichtige Zielmärkte. So gelang es immer wieder, dort Leuchtturmprojekte in Metropolen wie Kopenhagen, Oslo und Stockholm zu akquirieren. Für Finnland gründete init eine eigene Tochtergesellschaft, die 2013 auch einen ersten Großauftrag erhielt. In der Hafenstadt Turku baute init ein Leit- und Ticketingsystem für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf. Dort entstand in der Folge eines der modernsten Ticketing- und ITCS-Systeme des Landes.

Mattersoft ist in Finnland ein führender Anbieter von Software-Lösungen für Verkehrsbetriebe. «Die räumliche Nähe von Mattersoft und auch die kulturellen Verwandtschaften mit den anderen skandinavischen und baltischen Nationen werden uns sehr dabei helfen, diese Märkte noch besser zu erschließen», zeigt sich der init-Vertriebsvorstand Dr. Jürgen Greschner überzeugt.

Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com

21.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE

Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

656183 21.02.2018

ISIN DE0005759807

AXC0100 2018-02-21/10:00