Senvion gewinnt 101,2 MW EPC-Projekt von ReNew Power in Indien

Senvion gewinnt 101,2 MW EPC-Projekt von ReNew Power in Indien Das Bhuwad Windenergieprojekt ist der erste Auftrag im Land

Hamburg / Mumbai / Neu-Delhi: Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat von ReNew Power - einem der größten indischen Unternehmen für saubere Energie - den Zuschlag für ein 101,2 MW Projekt zur Lieferung des Bhuwad-Windprojekts erhalten. Das Projekt in Gujarat ist Teil der zweiten Runde der Ausschreibung der Solar Energy Corporation der India Limited, einem Unternehmen des Ministry of New and Renewable Energy, Government of India und Zeichen der wachsenden Bedeutung erneuerbarer Energien in Indien.

Das Projekt wird 44 Senvion 2.3M120-Turbinen in 120 m Höhe umfassen, die genug saubere Energie produzieren, um den Strombedarf von knapp 100.000 indischen Häusern zu decken. Zu den wichtigsten Faktoren für die vertragsvergabe an Senvion gehörten seine technische Stärke und eine starke Beziehung zu ReNew Power. Das Projekt soll in den kommenden 12 Monaten in Betrieb genommen werden. Der Projektumfang beinhaltet einen 10-jährigen umfassenden Betriebs- und Wartungsvertrag.

Jürgen Geißinger, CEO von Senvion, sagte: "Der Projektzuschlag von ReNew zeigt sowohl die hervorragende technische Qualität von Senvion als auch unsere konsequente geografische Expansion. Der Eintritt in den indischen High-Volume-Markt beweist, dass wir die richtigen Lösungen für einen hart umkämpften Markt bieten. Dieser Meilenstein für Senvion zeigt, dass technologischer Pioniergeist und starke Partnerschaften der Schlüssel zum Erfolg in hochattraktiven Märkten sind."

Suman Sinha, Chairman und CEO von ReNew Power, sagte: "Als einer der führenden Akteure im Bereich erneuerbarer Energien in Indien hat sich ReNew Power verpflichtet, sicherzustellen, dass alle unsere Projekte mit modernster Technologie ausgeführt werden. Über die Zusammenarbeit mit Senvion mit seinem Technologievorsprung und seinen weltweit bewährten Servicefähigkeiten freuen wir uns sehr."

Amit Kansal, CEO und Managing Director von Senvion India, sagte: "Senvion hat seine hervorragende Technologie in Indien eingeführt und eine Organisation aufgebaut, um komplette EPC-Projekte zu liefern. Senvions Mission ist es, ein Hauptakteur in den indischen erneuerbaren Energien zu werden. Dieser ReNew Vertrag stellt einen wichtigen Schritt in Richtung dieser Mission dar. Wir rechnen mit einer Installation bis Ende 2018."

Über ReNew Power: ReNew Power Ventures, einer der führenden "Independent Power Producers" (IPPs) für saubere Energie in Indien, setzt sich dafür ein, das derzeitige Energieportfolio des Landes durch sauberere und intelligentere Energieoptionen zu verändern und damit den CO2-Fußabdruck Indiens zu reduzieren. ReNew Power hat es sich zur Aufgabe gemacht, Indiens wachsenden Energiebedarf effizient, nachhaltig und sozial verantwortlich zu erfüllen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renewpower.in. Folgen Sie ReNew Power auf Twitter @ReNew_Power.

Über Senvion Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,33 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in ory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.500 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.500 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien, Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert.

Pressekontakt Senvion: Immo von Fallois Tel.: +49 40 5555 090 3770 Mobil: +49 172 6298408 E-Mail: [1]immo.von.fallois@senvion.com Kontakt Investor Relations Senvion: Dhaval Vakil Tel: +44 20 3859 3664 Mobil: +44 7788 390 185 E-mail: [2]dhaval.vakil@senvion.com 1. mailto:immo.von.fallois@senvion.com 2. mailto:dhaval.vakil@senvion.com

