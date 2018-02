NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Aktie des Fernsehkonzerns bleibe sein "Key Pick" im europäischen Mediensektor, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn die Aktie seit November wieder um 25 Prozent gestiegen sei, bleibe sie eine der besten Investmentchancen innerhalb der Branche. Er sieht weiterhin mehr als 40 Prozent Kurspotenzial./ck/ag

Datum der Analyse: 21.02.2018

ISIN DE000PSM7770

AXC0104 2018-02-21/10:03