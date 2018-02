FRANKFURT (Dow Jones)--Schwächere Vorgaben von der Wall Street sorgen zum Start in den Mittwochhandel in Europa für etwas leichtere Kurse. Allerdings war das Minus des Dow-Jones-Index nach der tagelangen Gewinnserie zuvor in erster Linie dem Kurseinbruch der Walmart-Aktie geschuldet. Daher könnten im Verlauf des Handels schnell wieder andere Faktoren die Oberhand gewinnen und die Richtung bestimmen, allen voran der weiter fallende Euro.

Er geht mit 1,2327 Dollar um, im Vergleich zu den jüngsten Hochs in der Vorwoche hat er damit 2 Cent an Wert verloren. Der Dollar legt derweil nicht nur zum Euro zu, sondern auf breiter Front. Gestützt wird er von den Zinserhöhungserwartungen in den USA. Diesbezüglich neue Erkenntnisse könnte das Sitzungsprotokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung bringen. Es wird am Abend veröffentlicht. Ein billigerer Euro gilt als positiv für Aktien aus der Eurozone, weil er Exporte verbilligt.

Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 12.436 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt ebenfalls um 0,4 Prozent nach.

Konjunkturseitig könnten ebenfalls Impulse aufschlagen. Veröffentlicht werden die Einkaufsmanagerindizes sowohl für das verarbeitende wie das nicht-verarbeitende Gewerbe in der Eurozone. Am Nachmittag folgen dann die entsprechenden Daten aus den USA. Die schon vorliegenden Daten aus Frankreich sind schwächer als erwartet ausgefallen.

Im Blick stehen weiter auch die Renditen an den Anleihemärkten. Sollten sie sich stärker in die ein oder andere Richtung bewegen, dürften die Devisen- und Aktienmärkte darauf womöglich stärker bewegen. Die deutsche Zehnjahresrendite fällt am Morgen auf 0,71 Prozent zurück, was neben dem schwächeren Euro die Aktienmärkte etwas stützt.

Deutsche Börse Sieger im DAX

Bei den Einzelwerten bewegt die auf Hochtouren laufende Berichtssaison die Kurse. Die von der Deutschen Börse am Dienstag nach Handelsende vorgelegten Viertquartalszahlen sind laut Marktexperten leicht besser ausgefallen als gedacht, dennoch erreichte der Börsenbetreiber damit wie bereits erwartet die eigenen Ziele nicht. Der Ausblick für 2018 wird im Handel als konservativ eingestuft. Die Aktie zieht um 1,5 Prozent an und ist damit Spitzenreiter im DAX.

Als "durchwachsen" werden die Zahlen von OMV bewertet. Das Nettoergebnis des österreichischen Ölunternehmens liege leicht unterhalb der Markterwartung, das operative Ergebnis leicht darüber. Die Aktie habe seit Jahresbeginn bereits 8 Prozent an Wert verloren, so dass einiges an Pessimismus eingepreist sein dürfte, heißt es. OMV geben um ein halbes Prozent nach.

In Paris zieht der Kurs von Orange um 1,7 Prozent an. Der französische Telekomkonzern hat dank wieder anziehender Geschäfte in der Heimat und Spanien vergangenes Jahr mehr umgesetzt und operativ verdient.

Autobauer vor Dieselurteil im Fokus

Spannend könnte der Tag für VW werden. Der Autobauer hat sich mit der IG Metall auf einen Haustarifvertrag geeinigt. Was genau vereinbart wurde, soll um 10.00 Uhr mitgeteilt werden. Die IG Metall war mit einer Forderung nach 6 Prozent höheren Löhnen in die Verhandlungen gegangen.

Daneben richten sich die Blicke in der Autobranche bereits auf den Donnerstag. Dann steht nämlich das nächste Urteil über Dieselfahrverbote bevor, diesmal vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwG). VW liegen 0,7 Prozent im Minus, bei BMW und Daimler fallen die Kursverluste geringer aus. Weiter nach oben geht es mit der Baumot-Aktie und zwar um 9,2 Prozent. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge und könnte einer der großen Gewinner eines Fahrverbots werden.

Die Viertquartalszahlen von Telefonica Deutschland sind operativ gut ausgefallen. Bei einer Dividende von 26 Cent betrage die Dividendenrendite zudem rund 6 Prozent, heißt es im Handel. Die Aktie gewinnt 2,3 Prozent.

Kräftige Gewinne bei GFT und Medigene

Einer der Tagesfavoriten im TecDAX sind GFT Technologies mit einem Plus von knapp 6 Prozent. Die Geschäftszahlen des Bankensoftwarespezialisten kommen gut an. "Vor allem die Ertragsseite überzeugt", meint ein Marktteilnehmer. Auch der Ausblick lese sich vor allem auf der Ertragsseite gut und dürfte einige positive Analystenkommentare auslösen.

Für Medigene geht es sogar um 7,3 Prozent nach oben. Positiv wird gesehen, dass Medigene die Genehmigungen für erste klinische Studien im Bereich der T-Cell-Therapie erhalten hat. Seit längerem gilt Medigene gerade im Hinblick auf diesen Bereich an der Börse als potenzieller Übernahmekandidat.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.420,38 -0,43 -14,70 -2,39 Stoxx-50 3.042,76 -0,36 -11,07 -4,25 DAX 12.436,23 -0,41 -51,67 -3,73 MDAX 26.194,81 -0,40 -104,56 -0,02 TecDAX 2.589,70 -0,07 -1,93 2,40 SDAX 12.124,66 -0,35 -42,31 2,00 FTSE 7.228,64 -0,25 -18,13 -5,74 CAC 5.272,08 -0,34 -17,77 -0,76 Bund-Future 158,74 0,36 -1,88 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:10 % YTD EUR/USD 1,2321 -0,12% 1,2329 1,2344 +2,6% EUR/JPY 132,50 +0,07% 132,81 132,28 -2,1% EUR/CHF 1,1544 -0,06% 1,1556 1,1540 -1,4% EUR/GBP 0,8823 +0,10% 0,8811 1,1340 -0,8% USD/JPY 107,53 +0,19% 107,72 107,18 -4,5% GBP/USD 1,3965 -0,22% 1,3992 1,3997 +3,4% Bitcoin BTC/USD 11.012,63 -4,06% 11.063,01 11.588,88 -23,33 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,01 61,79 -1,3% -0,78 +1,0% Brent/ICE 64,55 65,25 -1,1% -0,70 -2,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.329,04 1.329,22 -0,0% -0,18 +2,0% Silber (Spot) 16,45 16,45 -0,0% -0,01 -2,9% Platin (Spot) 997,00 1.001,00 -0,4% -4,00 +7,3% Kupfer-Future 3,17 3,19 -0,7% -0,02 -4,0% ===

