flatex Morning-news DAX update

Am Mittwoch schlossen die meisten asiatisch-pazifischen Leitindizes mit Zugewinnen. Der stärkste Markt war Hongkong, der Hang Seng Index konnte um 1,81 Prozent auf 31.431,89 Punkte anziehen. Die US-Futures tendieren seit der asiatischen Handelszeit uneinheitlich bis abwärts gerichtet. Der DAX eröffnete via Xetra mit 12.457,22 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Dienstag mit einem Zugewinn von 0,83 Prozent bei 12.487,90 Punkten. In einem übergeordneten Chartbild richtet sich der Blick auf das Rekordhoch vom 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief vom 09. Februar 2018 bei 12.003,36 Punkten. Mittels dieses Chartverlaufs kämen die nächsten Widerstände bei 12.613/12.801 und 12.989 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 12.380/12.180/12.003 Punkten zu ermitteln.

