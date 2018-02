Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica Deutschland nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,60 Euro belassen. Das vierte Quartal des Mobilfunkers habe positiv überrascht, der Ausblick sei gemischt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass sowohl die in Aussicht gestellten Umsätze als auch die Angaben zum Investitionsaufwand besser als erwartet seien, das operative Ergebnisziel (Ebitda) hingegen leicht darunter liege./ck/ag Datum der Analyse: 21.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0039 2018-02-21/10:35

ISIN: DE000A1J5RX9