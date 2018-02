Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse bemüht sich um einen Neuanfang. Bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr distanzierte sich der neue Börsenchef Theodor Weimer von seinem Vorgänger Carsten Kengeter, dessen Amt er zu Beginn des Jahres übernommen hat.

"Mit dem personellen Neuanfang an der Führungsspitze haben wir einen Schlussstrich unter ein schwieriges Jahr 2017 gezogen", sagte Weimer auf der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch in Frankfurt. Er werde alles dafür tun, das Jahr 2018 zu einem Jahr des Neuaufbruchs zu machen.

Das Thema Wachstum wird aber auch unter Weimer groß geschrieben werden. "Wir können, wir wollen und wir werden wachsen", so der neue Börsenchef. Das Unternehmen sei gerade dabei, Wachstumsmöglichkeiten und die Kosteneffizienz aus strategischer Sicht zu überprüfen. Im Mai soll dann eine überarbeitete Roadmap und Mittelfristplanung für die künftige Entwicklung präsentiert werden.

Strukturelles Wachstum sieht Weimer im außerordentlichen Clearing, aus neuen Eurex-Produkten, im Bereich Commodities und Foreign Exchange, bei Clearstream sowie im Index- und Datenbereich. Bei den zyklischen Wachstumstreibern erwartet die Börse zumindest keinen Gegenwind mehr.

Die Deutsche Börse litt im vergangenen Jahr unter den geringen Schwankungen an den Finanzmärkten, was auch der Hauptgrund dafür war, dass die Ziele für 2017 nicht erreicht wurden. "Der Jahresauftakt mit einer Normalisierung der Marktvolatilität hat auch den Absicherungsbedarf der Marktteilnehmer wieder erhöht", so Weimer.

