Die Deutsche Bank hat die Einstufung für den Luxusgüterkonzern Richemont auf "Hold" belassen. Die neuesten Daten zu den Uhrenexporten aus der Schweiz zu Jahresbeginn seien unerwartet hoch ausgefallen, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei offensichtlich auch den Neujahrsfeierlichkeiten in China zu verdanken. Die Zahlen seien positiv für die Branche und insbesondere auch gut für die Schweizer Hersteller Swatch und Richemont./tav/jha/ Datum der Analyse: 21.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0055 2018-02-21/10:51

ISIN: CH0210483332