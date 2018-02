Im zukunftsträchtigen Bereich 3D-Druck drückt der US-Konzern HP (Hewlett-Packard) weiter auf die Tube. "In fünf Jahren kann das ein großes Geschäft für uns sein", so der Konzernchef Dion Weisler gegenüber dem Handelsblatt. Damit steigt nach GE ein weiterer großer Player massiv in die 3D-Druck-Technologie ein und erhöht damit den Druck auf die zuletzt arg gebeutelten Spezialisten 3D Systems und Stratasys.

