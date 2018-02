Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Im bisherigen Jahresverlauf 2018 habe sich das Handelsumfeld für europäische Investmentbanken verbessert, was in jedem Fall auch positiv für die französische BNP sei, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nach vorgelegten Zahlen für das Schlussquartal 2017 habe er zudem seine Schätzungen für die einzelnen Banken überarbeitet./ck/jha/ Datum der Analyse: 21.02.2018

