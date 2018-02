Seit Juni letzten Jahres befindet sich der Ölpreis der Sorte Brent Crude in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 63,90 und 72,90 Euro beschrieben werden kann. Dabei erreichten die Notierungen im Januar ein Hoch bei 71,28 Euro. Anschließend ging es für Brent nach unten bis zur Unterseite der ansteigenden Tendenz, die der Ölpreis an mehreren aufeinander folgenden Tagen bestätigte. In der letzten Woche zogen die Notierungen wieder an, kamen zuletzt aber um 66 Euro nicht voran, so dass sich hier erneut leichte Abgaben zeigten. Solange sich der Ölpreis der Sorte Brent Crude innerhalb des eingangs genannten Trendkanals befindet, kann sich die steigende Tendenz fortsetzen. Auf weitere Sicht, erkennbar im Wochenchart, könnte sich das nächste Ziel eines ...

