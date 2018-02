21.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds, der auch in heimische Anleihen (Porr , UBM ) investiert, schüttet an seine Anleger für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 bezogen auf den Anteilspreis von 49,65 Euro zu Jahresbeginn eine Rendite von 4,53% aus. Die Ausschüttung ist für den 26.03.2018 geplant. Bedingt durch die Banklaufzeit wird die Gutschrift voraussichtlich am 28.03.2018 auf dem Bankkonto der Anleger erfolgen. Die Abrechnung zur Ausschüttung...

Den vollständigen Artikel lesen ...