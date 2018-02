Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Starke Eckdaten für das vierte Quartal hätten beim Markenbild des Modekonzerns eine Wende zum Positiven untermauert, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine gute Verbraucherstimmung in China und den USA sollte die dortige Erholung außerdem weiter vorantreiben./tih/ag Datum der Analyse: 21.02.2018

ISIN: DE000A1PHFF7