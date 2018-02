EuroStoxx50-Inline Optionsscheine mit 48%-Chance

Der EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) hielt sich in den vergangenen 12 Monaten innerhalb einer 13-prozentigen Bandbreite von 3.280 und 3.708 Punkten auf. Im Zuge der weltweilten Korrektur brach der Index Anfang Februar 2018 von 3.600 Punkte auf 3.300 Punkte ein, um sich danach wieder auf sein aktuelles Niveau bei 3.400 Punkten zu erholen. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Index auch in den kommenden 7 Monaten die in den vergangenen 12 Monaten eingehaltene Bandbreite nicht weit verlassen wird, könnte eine Investition in Inline-Optionsscheine interessant sein.

Inline-Optionsscheine zählen zu den "exotischen Optionsscheinen". Wenn der Kurs des Basiswertes - im konkreten Fall des EuroStoxx50-Index - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 3.000/4.000 Punkten

Der Société Générale-Inline-Optionsschein auf den EurosStoxx50-Index mit dem unteren KO-Level bei 3.000 Punkten, dem oberen KO-Level bei 4.000 Punkten, Bewertungstag 21.9.18, ISIN: DE000SC7SNP3, wurde beim EuroStoxx50-Stand von 3.412 Punkten mit 6,63 - 6,73 Euro gehandelt.

Wenn der EuroStoxx50-Index bis zum Bewertungstag des Scheines keines der beiden KO-Levels berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am 28.9.18 mit 10 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieser Schein in 7 Monaten die Chance auf einen Ertrag von 48,59 Prozent, wenn der Index weder um 588 Punkte steigt oder um 412 Punkte fällt.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 2.800/4.200 Punkten

Auch mit Inline-Optionsscheinen mit höheren Bandbreiten und somit höheren Sicherheitspuffern lassen sich noch überproportional hohe Erträge erzielen.

Der Société Générale-Inline-Optionsschein auf den EurosStoxx50-Index mit dem unteren KO-Level bei 2.800 Punkten, dem oberen KO-Level bei 4.200 Punkten, Bewertungstag 21.9.18, ISIN: DE000SC7SNF4, wurde beim EuroStoxx50-Stand von 3.412 Punkten mit 8,19 - 8,29 Euro taxiert.

Dieser Schein wird in 7 Monaten einen Ertrag von 20,63 Prozent abwerfen, wenn der EuroStoxx50-Index bis zum Bewertungstag des Scheines niemals um 23 Prozent ansteigt oder um 18 Prozent fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des EuroStoxx50-Index oder von Hebelprodukten auf den EuroStoxx50-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de